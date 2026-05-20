Belgee строит цех штамповки кузовных деталей: старт в 2027 году

Белорусский завод «БЕЛДЖИ» приступил к возведению цеха штамповки кузовных деталей для автомобилей Belgee. Новый корпус площадью свыше 5000 квадратных метров позволит выпускать такие крупные элементы, как двери, крылья, капоты, а также части пола и перегородки моторного отсека. Производство, по планам, заработает в 2027 году. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Рядом со штамповочным цехом появится склад готовой продукции площадью около 3650 квадратных метров: оттуда детали будут поступать на конвейер сборки. Параллельно завод наращивает мощности сварочного участка — строится дополнительный корпус на 9400 квадратных метров, где установят новые роботизированные линии. Благодаря этому количество промышленных роботов на предприятии увеличится в 2,5 раза и достигнет 150 единиц.

Такая модернизация позволит Belgee снизить зависимость от импортных поставок кузовных запчастей. Это сделает производство более надёжным, а ремонт автомобилей — предсказуемым. Российская линейка бренда включает кроссоверы X50, X50+, X70 и седан S50. Глубокая локализация минимизирует риски, связанные с логистикой и дефицитом кузовных элементов для популярных моделей.