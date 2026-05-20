Вьетнамский кроссовер VinFast VF 8 перешел в новое поколение

Паркетник VinFast преобразился как снаружи, так и внутри. Техника тоже новая. На родине уже принимают заказы, первые поставки стартуют летом.

Марка VinFast была основана в 2017-м вьетнамским долларовым миллиардером, который сколотил свое состояние на лапше быстрого приготовления и недвижимости. Начинал бренд с лицензионных копий хэтчбека Opel и моделей BMW с ДВС, в 2022 году он переключился на электрокары собственной разработки. И сейчас у VinFast две «зеленые» линейки – массовые модели серии VF и адресованное корпоративным покупателям семейство Green. Теперь пришло время для обновления «электричек». Первым для всесторонней модернизации выбрали кроссовер VF 8 (изначально он был заявлен как VF e35). Свежая версия официально объявлена следующим, то есть вторым по счету поколением.

Сообщается, что «второй» VinFast VF 8 получил «совершенно новое шасси», паркетник также имеет адаптивную подвеску. Длина кроссовера равна 4701 мм, ширина – 1872 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2840 мм. Предыдущая модель длиннее (4750 мм), шире (1934 мм), но чуть ниже (1667 мм). По размеру колесной базы предшественник тоже превосходит новинку (2950 мм). Паспортный дорожный просвет «второго» паркетника – 170 мм (у предыдущей модели – 157 или 162 мм).

Внешность выполнена в новом для марки стиле. Главные особенности свежего VinFast VF 8 – единые блоки фар с ходовыми огнями в виде светодиодных «насечек» (у предшественника ДХО от фар отделяют хромированные плашки), черный «нос» вместо панели в цвет кузова, полускрытые ручки дверей. Кроссовер сохранил монофонарь, но он принял более строгую форму, плюс заменили диодную начинку. Новому VF 8 положены 19-дюймовые колеса (для паркетника первого поколения еще предусмотрены 20-дюймовые).

Пятиместный интерьер полностью новый. Тут другие передняя панель, руль, карты дверей и центральный тоннель. Кроме того, появился отдельный приборный экран, тогда как у прежнего VF 8 роль приборки возложена на проекционный дисплей. Планшет мультимедийной системы стал компактнее – 12,9 дюйма против 15,6 дюйма у предшественника. В списке оборудования нового кроссовера также заявлены: двухзонный климат-контроль, виртуальный ассистент, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения.

На данный момент VinFast VF 8 второго поколения представлен с единственным 231-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 60,13 кВт*ч. Запас хода – 500 км (он рассчитан по устаревшему циклу NEDC). Предыдущий переднеприводный кроссовер оснащается 204-сильным двигателем, плюс у старой модели есть полноприводная двухмоторная версия (408 л.с.). «Первый» VF 8 укомплектован батареей емкостью 87,7 кВт*ч, запас хода переднеприводного кроссовера – 562 км (NEDC), полноприводного – 457 км (почему-то по циклу WLTP).

Во Вьетнаме уже открыт прием заказов на новый VinFast VF 8, цена – от 999 млн донгов, что эквивалентно примерно 2,8 млн рублей по текущему курсу. Поставки клиентам стартуют в июле. Марка представлена и на зарубежных рынках, там паркетник второго поколения, вероятно, появится в следующем году.

Между тем ранее компания VinFast объявила о создании новой люксовой линейки Lac Hong. Ее первыми моделями станут роскошные электрические седан и кроссовер, оба будут доступны с трехмоторной установкой. В продажу вьетнамский «люкс» поступит в следующем году.