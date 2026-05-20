100 000 предзаказов на BYD Datang: старт продаж перенесли из-за ажиотажа

Китайский автопроизводитель BYD отложил старт продаж своего флагманского электрического внедорожника Datang, также известного как Great Tang, на 8 июня — первоначально премьера планировалась на 31 мая. Причиной переноса стал ажиотажный спрос: количество предзаказов превысило 100 000, из которых 30 000 поступили в первые сутки после открытия заявок, что создало нагрузку на производство аккумуляторов Blade Battery 2.0.

Datang является самым крупным SUV в линейке BYD: его длина составляет 5,26 метра, колёсная база — 3,13 метра. В салоне, выполненном по схеме 2+2+3, предусмотрено семь мест. Новинка оснащена батареей Blade Battery 2.0 ёмкостью 130 кВт·ч, архитектурой на 1000 вольт и системой Flash Charging, которая совместима с зарядными станциями мощностью до 1500 кВт.

Заявленный запас хода достигает 950 км по циклу CLTC, что в пересчёте на европейский стандарт WLTP составляет около 700–750 км. Заднеприводная модификация развивает 402 лошадиные силы, а полноприводная — 784 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды. Стоимость в Китае начинается с 250 000 юаней (примерно 32 000 евро). Для европейского рынка модель пока не анонсирована.