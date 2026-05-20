"Капсула" с запахом новой машины: в РФ продают 18-летний Porsche 911 без пробега

На одном из популярных классифайдов выставили на продажу Porsche 911 Carrera 2008 года (поколение 997), который можно смело назвать "капсулой времени". За 18 лет этот спорткар проехал всего лишь 1570 километров.

© Российская Газета

Согласно данным из объявления, у автомобиля был только один владелец за всю его жизнь. Купе окрашено в элегантный коричневый цвет, а салон выполнен в бордовых тонах с отделкой из высококачественной натуральной кожи.

Под капотом этого "спортивного снаряда" из Штутгарта скрывается мощный 3,6-литровый мотор, развивающий 345 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с роботизированной коробкой передач. Привод - задний.

В оснащении купе также присутствуют однозонный климат-контроль, медиасистема с навигацией и ксеноновые фары.

Продавец, понимая высокую ценность этого автомобиля, просит за него 10 000 000 рублей. Учитывая большую фанатскую базу марки Porsche в нашей стране, есть все основания полагать, что этот экземпляр станет экспонатом чьей-то частной коллекции.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Красноярске выставили на продажу редкую бронированную "Волгу" ГАЗ-3102 из гаража спецслужб.