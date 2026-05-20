Официальные продажи кроссоверов Jeland J6 стартуют до конца мая

Как стало известно "Российской газете", официальные продажи Jeland J6 стартуют до конца мая. Автомобили, произведенные в России, уже аккумулируются в дилерских центрах. Недавно был объявлен сбор предзаказов.

Несмотря на то, что машина официально еще не продается, первые 250 автомобили уже были выданы клиентам и поставлены на учет в ГИБДД.

Jeland J6 - это по сути Jaecoo J6, продажи которого стартовали в марте.

Кроссовер получил двигатель 1,5 литра на 147 л.с., который работает в связке с 6-диапазонным "роботом". Привод - передний.

Модель предлагают в комплектациях "Актив" (2 290 000 рублей), "Комфорт" (2 499 000 рублей), "Престиж" (2 649 000 рублей).

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к выходу на российский рынок компании приступили к формированию дилерской сети. География присутствия охватит более 175 центров в 95 городах России - от Калининграда до Владивостока.