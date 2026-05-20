Прошла премьера электрического Mercedes AMG GT

В то время как многие автопроизводители пересматривают свои планы по производству электромобилей, Mercedes-AMG решил пойти своим "альтернативным" путем. Компания представила новый электрический суперкар, который должен стать конкурентом для таких моделей, как Porsche Taycan и Audi e-tron GT.

Новый Mercedes-AMG GT основан на платформе AMG.EA и внешне напоминает прошлогодний концепт AMG GT XX. Однако дизайнеры внесли значительные изменения в облик автомобиля, чтобы он выделялся на фоне конкурентов. Впрочем, назвать его красивым крайне сложно.

Сердце нового суперкара - это три электродвигателя взамен старой доброй V-образной восьмерки. Они обеспечивают мощность в 1153 л.с. в режиме Launch Control. Тяговая батарея емкостью 106 кВт·ч и 800-вольтовая архитектура позволяют автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 2,1 секунды. Модификация GT 55 развивает 805 л.с., а до 200 км/ч суперкар разгоняется за 6,8 секунды. С пакетом Driver"s Package максимальная скорость достигает 300 км/ч.

Особое внимание инженеры уделили ощущениям от вождения. Чтобы как-то компенсировать рев настоящего мотора, специальная система имитирует звук V8 и даже воспроизводит синтетические переключения передач, чтобы создать иллюзию классического суперкара.

По данным портала CarScoops, стоимость нового Mercedes-AMG GT будет сопоставима с предыдущими поколениями этой модели, но точные цены пока не раскрыты.

