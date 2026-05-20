Bestune выходит на рынок Италии

Китайский автопроизводитель Bestune начинает официальные продажи в Италии, предлагая гибридный кроссовер Bestune E05. Новинка способна проехать до 210 километров на электротяге без использования бензина, что делает её привлекательной для городских поездок. Автомобиль имеет просторный семиместный салон и ориентирован на семейную аудиторию. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Bestune

Модель основана на подключаемой гибридной системе, которая сочетает электромотор с двигателем внутреннего сгорания. Заявленный запас хода в электрическом режиме составляет 210 км по циклу NEDC. Точные характеристики силовой установки пока не раскрыты, но известно, что автомобиль будет конкурировать с такими моделями, как Nissan X-Trail e-Power.

Выход на итальянский рынок — часть стратегии Bestune по расширению присутствия в Европе. Компания делает ставку на соотношение цены и оснащения, предлагая богатую комплектацию уже в базовой версии. Ожидается, что старт продаж в Италии произойдёт в ближайшие кварталы.