Обновленный УАЗ Patriot с дизелем JAC заметили перед стартом продаж

Новый УАЗ Patriot с дизельным двигателем впервые засветился на шпионских фотографиях. Вместо прежнего бензинового агрегата под капотом установлен 2,0-литровый турбодизель от JAC мощностью 136 сил и крутящим моментом 320 Нм, который работает в паре с шестиступенчатой механикой и электронноуправляемой раздаточной коробкой китайского производства. Как отмечают эксперты, дизель для рамного внедорожника — более логичный выбор, особенно при движении по бездорожью, с грузом или на малых оборотах, где бензиновому двигателю не хватало тяги. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Судя по снимкам, опубликованным автором KhaDM, автомобиль получил не только новую силовую установку, но и ряд внешних и внутренних улучшений. Спереди появились светодиодные фары и противотуманки, а также парктроники. В салоне — кожаный мультируль, обновлённые органы управления и более качественная отделка кресел. Несмотря на то, что интерьер остаётся простым, он выглядит заметно современнее.

Старт продаж модернизированного Patriot запланирован на 2026 год. Ориентировочная начальная цена — около 2 млн рублей, хотя итоговая стоимость будет зависеть от комплектации и дополнительных опций. Главная интрига заключается не в том, стал ли автомобиль технически совершеннее — это очевидно. Важнее понять, насколько грамотно УАЗ адаптирует китайские компоненты к российским реалиям: морозам, бездорожью и интенсивной эксплуатации.