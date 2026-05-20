Ford выступил против ускоренного отказа от ДВС в Европе

Европейское подразделение Ford пересмотрело свои планы по электрификации, признав, что агрессивное внедрение электромобилей может привести к нежелательным последствиям. Ранее компания намеревалась полностью прекратить продажи легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2030 году, однако теперь эта цель отменена. Согласно статистике ACEA, доля электромобилей на рынках ЕС, Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии в 2025 году составила 19,5%, а в первом квартале 2026 года выросла до 20,6%.

Глава Ford of Europe Джим Баумбик подчеркнул, что нормы выбросов CO2 должны учитывать реальный спрос и состояние зарядной инфраструктуры. По мнению компании, искусственное форсирование перехода способно побудить водителей дольше эксплуатировать старые автомобили, вместо того чтобы пересаживаться на более современные и эффективные модели.

В качестве альтернативы Ford предлагает уделять внимание не только чистым электромобилям, но и подключаемым гибридам, а также машинам с дополнительным источником питания, увеличивающим запас хода.

Бренд планирует выпустить для европейского рынка до конца десятилетия пять новых моделей: три с мультиэнергетическими установками, включающими ДВС, и две полностью электрические. Эти решения могут стать разумным балансом между экологическими требованиями и реальными потребностями покупателей в 2026 году и в последующие годы.