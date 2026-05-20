Полиция арестовала водителя Cybertruck за проверку водного режима в озере

Полиция арестовала владельца Tesla Cybertruck за попытку протестировать режим преодоления водных преград Wade Mode на озере Грейпвайн в штате Техас. Во время заезда в воду электропикап заглох, после чего спасателям пришлось эвакуировать автомобиль из водоема, сообщает Electrek.

Режим Wade Mode предназначен для кратковременного преодоления мелководных участков. При его активации автомобиль увеличивает дорожный просвет и включает дополнительные меры защиты аккумулятора от попадания воды. По словам Илона Маска, Cybertruck способен некоторое время выполнять функции лодки и пересекать водные преграды при спокойной поверхности воды. Владелец электропикапа доверился этим заявлениям и решил провести эксперимент.

Как сообщили местные службы, водитель намеренно направил автомобиль в озеро, рассчитывая проверить возможности режима Wade Mode. Однако во время движения электропикап заглох и начал пропускать воду в салон. Пассажирам удалось самостоятельно выбраться, после чего к месту прибыли полиция и пожарные подразделения, эвакуировавшие машину.

По итогам инцидента владельца Cybertruck задержали. Ему предъявили обвинения в управлении транспортным средством в закрытой зоне водоема, отсутствии действующей регистрации «судна», а также в ряде нарушений требований безопасности на воде.

Описание режима Wade Mode указывает, что Cybertruck способен преодолевать брод до 80 см от нижней точки колеса. Он предназначен для неглубоких участков, а не для эксплуатации в озере. Кроме того, гарантийные обязательства Tesla не распространяются на повреждения, вызванные воздействием воды или использованием автомобиля в условиях серьезного бездорожья.

