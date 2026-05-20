Японская Mazda снова регистрирует свой бренд в России

Российский филиал японского автоконцерна Mazda подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Мазда». Соответствующие документы поступили в ведомство в мае 2026 года, сообщает РИА Новости.

© Mazda

Согласно заявке, под этим брендом компания планирует продавать легковые и спортивные автомобили, бензин, электрические аккумуляторы. Также Mazda намерена размещать собственные автосалоны и оказывать услуги аренды автомобилей и ремонта транспортных средств.

Напомним, в ноябре 2022 года Mazda продала свою долю в совместном предприятии с группой «Соллерс» во Владивостоке. Договор предусматривал возможность обратного выкупа актива в течение трех лет. Однако, как сообщили в «Соллерсе» в ноябре 2025 года, японская компания не воспользовалась опционом и в октябре 2025 года утратила право на возврат российского актива.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее «Автостат» перечислил топ-5 самых популярных автомобильных марок в России.