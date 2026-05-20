В Оренбурге автовладелец отсудил у дилера 6 млн рублей за дефектный Chery

В Оренбурге суд взыскал с местного дилера Chery более 6 млн рублей за автомобиль, у которого проявилось множество дефектов. Об этом сообщается на странице Дзержинского районного суда Оренбурга в соцсети «ВКонтакте».

© Газета.Ru

«Истец указал, что в 2023 году он приобрел за счет кредитных средств автомобиль, в ходе эксплуатации которого неоднократно проявлялась и устранялась различные неисправности. В настоящее время в транспортном средстве имеется стук рулевой рейки и коробки передач, на кузове появились рыжие пятна и отслоение лакокрасочного покрытия», — отмечается в сообщении.

Суд в рамках рассмотрения дела назначил автотехническую экспертизу. По ее результатам, а также в ходе изучения других обстоятельств, пришел к выводу, что в автомобиле были существенные производственные недостатки. Дилер не смог устранить их в установленный законом срок, и суд постановил расторгнуть договор купли-продажи автомобиля. С дилера взыскано 2,16 млн рублей в счет стоимости машины, неустойка в 1,8 млн рублей, штраф в 1,1 млн рублей, а также другие расходы. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее в России удвоились продажи Lexus.