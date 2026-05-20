Tenet объявил цены на кроссовер T4L для России

В ближайшее время в автосалонах марки начнутся продажи нового вседорожника для российского рынка. Автомобиль будет предложен с единственным двигателем и в двух комплектациях: Актив и Прайм, сообщили Quto.ru в пресс-службе компании.

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатым «роботом». В числе преимуществ модели называют возможность установки фаркопа и буксировки прицепа массой до 750 кг.

Стандартное оснащение модели включает 10,25-дюймовую виртуальную панель приборов, экран медиасистемы того же размера, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему с 6 динамиками, кондиционер, задние датчики парковки, камеру заднего вида, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

© Tenet

Цены на кроссовер начинаются от 2 259 000 рублей.

Комплектация Прайм дополнительно оборудована камерами кругового обзора, двухзонным климат-контролем с 8,0-дюймовым сенсорным блоком управления, передними датчиками парковки, подогревом второго ряда сидений. Всё это оценивается в 2 429 000 рублей.

Продажи Tenet T4L начнутся 22 мая 2026 года.