Электромобили за цену скутера выходят на рынок Италии

Китайская компания China Car Company начинает поставки в Италию электромобилей марки ASTRAUX. На выставке Automotive Dealer Day в Вероне были представлены модели AL6 и AL7 EV — это компактные электрические квадрициклы, предназначенные для городских поездок. Как отмечается, новинки занимают нишу между мотоциклом и полноценным автомобилем.

Габариты этих машин скромные: длина 2317 мм, ширина 1295 мм, высота 1720 мм, колёсная база 1585 мм. Салон рассчитан на двух человек — такое транспортное средство оптимально для узких улочек, центра города и мест, где обычной машине не хватило бы места.

Модели различаются по своим характеристикам. Версия L6e развивает максимальную скорость 45 км/ч и доступна для управления с 14 лет. Старшая L7e способна разгоняться до 80–90 км/ч, за руль допускаются с 16 лет. Оснащение включает приборную панель, регулируемые сиденья, панорамную крышу и возможность вывода экрана смартфона, так что можно пользоваться навигацией и музыкальными сервисами.

Электрокар оснащён двигателем мощностью 3,3 кВт, а запаса хода до 180 км. Обе версии сертифицированы по стандарту ЕС 168/2013 и могут ездить по дорогам общего пользования стран Евросоюза. Гарантия составляет 3 года, в том числе на электросиловую установку. По мнению компании, цель ASTRAUX — не заменить обычный семейный автомобиль, а дать альтернативу скутерам, каршерингу и старым малолитражкам, особенно актуальную в Италии с её плотной застройкой и строгими ограничениями для традиционного транспорта.