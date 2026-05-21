Volkswagen может вернуться в Россию через СНГ

До конца 2026 года в Узбекистане планируется начать производство автомобилей немецкого бренда. Предполагается, что с конвейеров предприятий будет сходить до восьми моделей, которые будут предназначены не только для внутреннего рынка, но и для ряда других стран.

Как отметил глава местной сборочной площадки «Узавтосаноат» Угулбек Рузикулов, переговоры о сотрудничестве с Volkswagen ведутся давно, но сейчас оно «вышло на новый уровень».

На первом этапе выпуск машин будет налажен в Ташкенте, а в перспективе на новом заводе в Ангренской промышленной зоне, строительство которого начнётся в ближайшее время.

«Помимо внутреннего рынка Узбекистана, также предусмотрен экспорт в страны СНГ, Центральной Азии и Кавказа, что значительно увеличит экспортный потенциал страны», — заявил топ-менеджер.

Никаких дополнительных подробностей о проекте, в том числе о возможной линейке автомобилей и возможных странах, куда будут налажены поставки, пока не сообщается.