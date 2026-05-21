Полноприводный кроссовер Omoda C5 нового поколения поступил в продажу в РФ.

Новое поколение кроссовера Omoda C5 с полным приводом уже вовсю продается у официальных дилеров. Как рассказала агентству « Автостат» руководитель отдела продаж «OMODA JAECOO АВТОДОМ Внуково» Эльза Сапова, минимальная цена составляет 2 879 000 рублей – за эти деньги предлагается версия «Стиль».

Интересно, что главными соперниками на рынке для новинки она назвала Haval Jolion и Belgee X50. Видимо, в компании ориентируются именно на этот сегмент компактных кроссоверов по цене и оснащению.

Сапова подчеркивает: аудитория Omoda – молодые и амбициозные водители, которым нравится выделяться.

Техническая начинка тоже достойна внимания. Под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор, выдающий 147 лошадиных сил. С ним работает 7-ступенчатый робот.

В комплектации «Стиль» автомобиль получил люк, вентиляцию передних кресел и электроприводы регулировок. Передние стекла – многослойные, что должно улучшить шумоизоляцию. За безопасность отвечает пакет ADAS: тут и адаптивный круиз-контроль, и ассистент для движения в пробках. А за музыку – аудиосистема с восемью динамиками.