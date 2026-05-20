Обновленный Zeekr 009 выходит на рынок: 900 вольт, больше мощности, больше комфорта

В Китае стартовали продажи премиального электрического минивэна Zeekr 009, пережившего вторую модернизацию и небольшой рестайлинг.

Минивэн Zeekr 009 справил премьеру в 2022 году, он стал второй по счёту моделью премиального бренда Zeekr, принадлежащего холдингу Geely. В 2024 году Zeekr 009 пережил первую модернизацию, тогда у него появились версии с 800-вольтовой электрической архитектурой, а в 2025 году на рынок вышла особо роскошная версия Grand Collector's Edition с золотой отделкой. Примерно половина произведённых в Китае Zeekr 009 идёт на экспорт по официальным и неофициальным каналам, в России этот китайский минивэн с монументальным дизайном встречается довольно часто.

Даже после второй модернизации внешность Zeekr 009 практически не изменилась: единственное заметное отличие от дореформенных машин — более лаконичное обрамление противотуманных фар без поперечной планки над ними. Ещё в кузов теперь интегрированы шесть бирюзовых светодиодных индикаторов, информирующих водителей других машин о том, что в Zeekr 009 активирован режим автономного вождения. Лидар над лобовым стеклом входит в стандартное оснащение. Габаритная длина обновлённого минивэна — 5217 мм, ширина — 2024 мм, высота — 1812 мм, колёсная база — 3205 мм, дорожный просвет — 142 мм. Штатные колёса — 19-дюймовые, в виде опции предлагаются 20-дюймовые.

В салоне Zeekr 009 появился новый руль, улучшены материалы отделки (кожа наппа есть уже в «базе»). Кресла первого и второго рядов стали более удобными, получили больше регулировок и более изощрённые встроенные массажёры. «Галёрка» может быть двух- либо трёхместной. 10,25-дюймовый приборный экран дополнен 35,95-дюймовый экраном на лобовом стекле. Мультимедийный экран на передней панели 16-дюймовый, его обслуживают два процессора Qualcomm Snapdragon 8295.

Для пассажиров второго ряда предусмотрен потолочный развлекательный экран с диагональю 17 дюймов. Штатная аудиосистема насчитывает 31 динамик, 8 из них встроены в подголовники кресел первого и второго рядов. Также в стандартное оснащение входит 8,6-литровый холодильник. Объём основного багажника при всех задействованных местах — 706 л, спереди есть небольшой дополнительный багажник на 29 л, где удобно хранить зарядный кабель.

Платформа SEA, на которой построен Zeekr 009, получила свежие электронные комплектующие, в том числе процессор Nvidia Drive Thor-U вычислительной мощностью 700 топс, на который завязана работа различных электронных ассистентов водителя. Адаптивная пневмоподвеска входит в стандартное оснащение: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.

Базовый 7-местный Zeekr 009 Ultra имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру, батарею ёмкостью 108 кВт·ч и единственный электромотор на передней оси, выдающий 310 кВт (422 л.с.) и 440 Нм. Первую «сотню» такой минивэн набирает за 6,9 с, максимальная скорость — 220 км/ч, запас хода на одной зарядке — 740 км по циклу CLTC.

Версии Ultra+ (7 мест) и Ultra+ Executive (6 мест) — двухмоторные, полноприводный, с 900-вольтовой архитектурой и батареей ёмкостью 115 кВт·ч. Передний электромотор здесь выдаёт 310 кВт и 440 Нм, задний — 370 кВт и 473 Нм, максимальная совокупная отдача — 680 кВт (925 л.с.) и 913 Нм. Прежде топ-версии Zeekr 009 располагали максимальной мощностью в 580 кВт (789 л.с.). До 100 км/ч версии Ultra+ и Ultra+ Executive 2026 модельного года разгоняются за 3,9 с, максимальная скорость — 220 км/ч, запас хода на одной зарядке — 720 км по циклу CLTC.

Обновлённый Zeekr 009 Ultra стоит в Китае от 439 800 юаней (4,58 млн рублей в переводе по текущему курсу), версия Ultra+ стоит от 459 800 юаней (4,79 млн рублей), версия Ultra+ Executive — от 469 800 юаней (4,89 млн рублей).