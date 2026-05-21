Hongqi начала продажи седана H5 с полностью обновленным салоном

Обновленный седан Hongqi H5 выйдет на китайский рынок с турбомоторами 1.5 и 2.0 мощностью 169 л.с. и 224 л.с. соответственно, которые агрегатируются с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией или 8-ступенчатой автоматической. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль будет доступен в пять комплектациях по цене 121-151 тыс. юаней (₽1,3-1,6 млн). Решетка радиатора и фары седана визуально упрощены, в комплектации появились 17-дюймовые и 18-дюймовые многоспицевые колесные диски. С крышки багажника удалена сплошная хромированная полоса.

Кроме того, у седана бизнес-класса, призванного конкурировать с Toyota Camry и Volkswagen Passat, значительно обновлен интерьер. Передняя панель теперь более обтекаемой формы, селектор трансмиссии перемещен с центрального тоннеля на рулевую колонку. Для обновленного Hongqi H5 доступна кожаная обивка салона и отделка деревом. На центральной консоли предусмотрена беспроводная зарядка для смартфонов.

