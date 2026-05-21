«Москвич-412» 1997 года с пробегом 90 км продают за 700 тысяч

«Москвич-412» с пробегом 89,7 км выставили на продажу за 699 999 рублей.

В Ижевске появилось объявление о продаже практически нового «Москвича-412» 1997 года выпуска. За 29 лет автомобиль проехал всего 89,7 километра — всё это время он простоял в гараже. Владелец оценил раритет в 699 999 рублей. Машина ни разу не реставрировалась, сохранила заводскую краску редкого синего оттенка и является одной из последних, собранных на Ижевском автозаводе.

На одном из интернет-порталов появилось предложение, способное вызвать ностальгию у коллекционеров и поклонников советского автопрома. Речь идёт о «Москвиче-412» 1997 года выпуска, который ни разу не был на ходу, а недвижимостью (в прямом смысле) обзавёлся ещё в год своего рождения. Автомобиль 29 лет провёл в гараже, поэтому его кузов не требует восстановительных работ. Оригинальный синий цвет, как уточняет продавец, в своё время применялся довольно редко.

Под капотом — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 75 лошадиных сил, агрегатированный с механической коробкой передач. Именно такие моторы ставили на «Москвичи» последних лет выпуска. Покупателю обещают автомобиль в идеальном состоянии, хотя эксперты советуют обратить внимание на резину и тормозную систему после столь долгого простоя. Машина продаётся в Ижевске — городе, где в 1967–1997 годах выпускали эту модель.

«Москвич-412» выпускался на столичном заводе МЗМА (АЗЛК) с 1967 по 1976 год и на Ижевском автозаводе до 1997 года. За долгую жизнь модель пережила несколько модернизаций: сначала она имела каплевидные задние фонари и круглые фары, а после 1969 года получила обновлённый кузов, соответствующий требованиям пассивной безопасности того времени. Выставленный экземпляр относится к самому концу конвейерной жизни модели, что делает его ещё более интересным для коллекционеров. Однако готов ли кто-то отдать почти 700 тысяч рублей за раритет — большой вопрос, учитывая, что за эти деньги можно купить новый бюджетный автомобиль.

