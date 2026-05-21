В России продают Porsche 911 с пробегом 1570 км за 10 млн

В России продают Porsche 911 2008 года с пробегом 1570 км за 10 млн.

В России на одном из классифайдов появилось объявление о продаже практически нового Porsche 911 Carrera 2008 года выпуска (поколение 997). За 18 лет спорткар проехал всего 1570 километров. Автомобиль принадлежал одному владельцу, окрашен в коричневый цвет, салон отделан бордовой кожей. Продавец оценил машину в 10 миллионов рублей.

Под капотом этого заднеприводного спортивного купе установлен 3,6-литровый двигатель мощностью 345 лошадиных сил. Мотор работает в паре с роботизированной трансмиссией. В оснащении — однозонный климат-контроль, медиасистема с навигацией и ксеноновые фары.

Продавец, прекрасно понимая уникальность лота, запросил за машину 10 миллионов рублей. По мнению экспертов, с учётом огромной армии поклонников марки Porsche в России, этот экземпляр почти наверняка пополнит какую-либо частную коллекцию. За эти деньги потенциальный покупатель получает не просто автомобиль, а настоящую «капсулу времени» из прошлого десятилетия.

