Лавров высказался о немецких и китайских автомобилях

Запад совершил серьезную ошибку, введя санкции против России, чем воспользовалась китайская промышленность и вытеснила немецкий автопром. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Видите, немецкая автомобильная промышленность сейчас в глубочайшем кризисе, а китайские автомобили стали самыми популярными в России. Это один из показателей того, что, как у нас говорят: "свято место пусто не бывает"», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также подчеркнул, что Россия и Китай успешно справляются с западным давлением. По его словам, Москва и Пекин нашли способ пойти собственным, отдельным путем.

20 мая председатель КНР Си Цзиньпин торжественно поприветствовал президента России Владимира Путина на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине, прибывшего за день до этого с визитом в Китай. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями. Также президента России встретили военный караул и оркестр.