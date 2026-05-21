Hyundai, Kia и Genesis получили пять наград Red Dot за дизайн

Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai Motor Group, объединяющий бренды Hyundai и Kia, получил сразу пять наград престижного дизайнерского конкурса Red Dot Award: Product Design 2024. В числе отмеченных моделей оказались электромобили, водородный кроссовер и зарядный робот. Сразу три награды достались Kia — за дизайн кроссовера EV4, седана EV6 GT и системы зарядки акустики Ioniq 5 N eN1 Cup Car.

Кроссовер EV4 завоевал титул «Лучший из лучших» — высшую степень признания Red Dot. Модель отличается защитной обшивкой кузова и цельными светодиодными фарами. Седан EV6 GT второго поколения, представленный недавно в Европе, получил премию за стиль. Кроме того, в число победителей вошли кроссовер Hyundai Santa Fe, водородный внедорожник Nexo и линейка зарядных роботов ACR от Hyundai. Игрушка Ioniq 5 N eN1 Cup Car также оказалась в списке лауреатов.

В прошлом году 12 продуктов корейского холдинга уже удостаивались Red Dot Award, причём две модели Kia — EV9 и четырёхдверный спортивный купеобразный внедорожник EV6 GT — получили титул «Лучший из лучших».