Миллионный Ford Puma: как кроссовер заменил Fiesta и EcoSport

Компактный кроссовер Ford Puma достиг знаковой отметки в один миллион выпущенных экземпляров. Знаменательное событие произошло на предприятии Ford Otosan в румынском городе Крайова, где второе поколение этой модели производится с октября 2019 года. Интересно, что юбилейным автомобилем стала электрическая версия Puma Gen-E в ярко-жёлтом цвете, которая отправится к владелице из Великобритании, наблюдавшей за процессом сборки. Модель, пришедшая на смену сразу двум популярным автомобилям — EcoSport и Fiesta, уверенно подтверждает свой статус ключевого продукта марки в Европе.

На церемонии в честь знакового рубежа присутствовали два специальных автомобиля: самый первый Puma, выпущенный в Крайове, и раллийный Puma Rally1, напоминающий о спортивных достижениях модели. Такой автомобиль приносил победы на этапах чемпионата мира по ралли, в частности на Ралли Монте-Карло 2022 года, а также в Швеции и Чили в 2023-м.

Обновлённый вариант Puma Gen-E способен проехать до 471 километра по циклу WLTP. Он использует 400-вольтовую электрическую архитектуру и тяговую батарею с ячейками производства SK On. Быстрая зарядка от постоянного тока мощностью до 100 кВт позволяет восполнить запас энергии с 10 до 80 процентов примерно за 23 минуты. В той же Румынии цена на электрическую версию кроссовера стартует с отметки 24 500 евро, что эквивалентно примерно 28 100 долларам США или 2,25 миллиона рублей.

Для Ford выпуск миллионной Puma символизирует не только производственный успех, но и доказывает, что небольшой кроссовер удачно заместил собой два завершённых формата — недорогой внедорожник и компактный хэтчбек, которых требовал рынок.