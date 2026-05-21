Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ появится в России

Не так давно в Японии стартовали продажи нового Toyota Land Cruiser FJ. "Российская газета" выяснила, что автомобиль доберется и до России.

"Да, мы планируем привезти в Россию новый компактный рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ. Первым шагом будет оценка ценового позиционирования модели на нашем рынке, после чего мы определим дальнейшую стратегию продаж и объем поставок", - рассказал "РГ" директор департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов.

Стоит отметить, что на домашнем рынке автомобиль доступен по цене от 4 500 100 иен, что эквивалентно примерно 2 090 000 рублей по текущему курсу. Но у нас будут совсем другие цифры.

Под капотом внедорожника располагается 2,7-литровый двигатель 2TR-FE, выдающий 163 лошадиных силы и 246 Нм крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая трансмиссия и подключаемый полный привод part-time.

Динамические показатели автомобиля пока не раскрываются.

Внешний облик FJ перекликается с Land Cruiser Prado, отличаясь схожими рублеными формами и характерным скосом подоконной линии.