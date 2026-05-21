Skoda Octavia получит новые гибридные моторы

Гибридные технологии активно проникают в модельный ряд Skoda. Согласно планам компании, популярная модель Octavia вскоре обзаведется сразу двумя новыми типами гибридных силовых установок, что подтвердил технический директор бренда Йоханнес Нефт. Речь идет о версиях full hybrid и plug-in hybrid, которые должны расширить линейку двигателей.

© Skoda

Разработанная концерном Volkswagen установка full hybrid объединяет бензиновый агрегат 1.5 TSI evo2, электромотор, аккумулятор емкостью 1,6 кВт·ч и семиступенчатый «автомат». Такая система предложит варианты отдачи в 136 или 170 лошадиных сил. Городские поездки на малой скорости будут обеспечиваться электрической тягой, а ДВС активируется при повышении нагрузки. Дебют силовой схемы ожидается на Volkswagen Golf и T-Roc в последнем квартале 2026 года, после чего технология сможет перейти к Octavia.

Что касается подключаемого гибрида, по всей видимости, он будет базироваться на компонентах Golf eHybrid: здесь заявлены 1,5-литровый мотор и батарея на 19,7 кВт·ч. Запас хода только на электричестве способен превысить 100 км по методике WLTP. При этом дизельные моторы также не уйдут с рынка — Skoda решила оставить 2.0 TDI для тех, кто ориентируется на такой тип двигателя.

Вопрос о полностью электрической модификации Octavia пока отложен: хотя такие планы существуют, до серийного выпуска вряд ли дойдет дело раньше конца десятилетия. В ближайшие годы модель сохранит разнообразие силовых возможностей, готовясь к гибридному обновлению с 2026 года.