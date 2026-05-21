Tesla представила обновление системы Full Self-Driving

Компания Tesla выпустила обновление своей системы Full Self-Driving (Supervised) версии 14.3.3, в котором ослабила требования к вниманию водителя. Теперь автопилот реже напоминает о необходимости держать руки на руле и позволяет больше отвлекаться от дороги. Как заявил глава компании Илон Маск, количество предупреждений было значительно сокращено — это делает управление автомобилем более комфортным. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Кроме того, в новой версии ускорили работу функции Smart Summon, предназначенной для самостоятельного подъезда машины к владельцу. Максимальная скорость такой парковки выросла до 8 миль в час, что примерно соответствует 13 км/ч. Многие водители уже оценили улучшения в автономном вождении и возросший уровень удобства, однако эксперты напоминают, что сохранять концентрацию и соблюдать ПДД, включая отказ от использования смартфона во время движения, по-прежнему крайне важно для безопасности.