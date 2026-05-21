Новый Mercedes-AMG разочаровал фанатов: его сравнили с «детским рисунком»

Премьера нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe на электротяге неожиданно превратилась в волну хейта. Вместо восторга — жесткая критика, насмешки и обвинения в том, что бренд «потерял душу». Автолюбители массово обсуждают дизайн, искусственный звук мотора и отказ от легендарного V8.

Многие фанаты Mercedes не скрывают разочарования. В соцсетях новый AMG уже называют «самым неудачным Mercedes последних лет». Особенно досталось внешности автомобиля: пользователи сравнивают переднюю часть с «утиным лицом», а силуэт — с «детским рисунком». Некоторые уверены, что бренд окончательно ушел от своего узнаваемого стиля.

Отдельную волну критики вызвал переход на электротягу. Для поклонников AMG атмосферный V8 всегда был частью характера автомобиля, а теперь его заменили цифровыми эффектами. Система AMGFORCE S+ имитирует звук двигателя и переключения передач, но многие считают это «искусственной заменой настоящих эмоций».

В комментариях все чаще звучит мысль, что современные премиальные бренды теряют индивидуальность. Пользователи вспоминают неудачный опыт Porsche Taycan и Audi e-tron и задаются вопросом: не повторяет ли Mercedes те же ошибки?

При этом технически новинка выглядит впечатляюще. Электрический Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe построен на платформе AMG.EA и получил сразу три электромотора. Топовая версия GT 63 4Matic+ развивает 1169 л.с. и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,1 секунды. Максимальная скорость — 300 км/ч.

Автомобиль оснащен 800-вольтовой архитектурой, батареей на 106 кВт·ч и сверхбыстрой зарядкой до 600 кВт. Производитель обещает восполнение заряда с 10 до 80% всего за 11 минут.

Но даже впечатляющие характеристики не смогли убедить часть аудитории. Многие уверены: AMG без настоящего V8 — уже не тот AMG.

История с новым Mercedes показывает важную тенденцию: даже культовые бренды рискуют потерять лояльных поклонников, если слишком резко меняют философию своих автомобилей.