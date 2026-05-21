Denza B8 выходит на российский рынок

Автомобильный бренд Denza, совместное предприятие Mercedes-Benz и BYD, готовится выйти на рынок России со своей новой моделью B8. Этот автомобиль позиционируется не просто как внедорожник, а как многофункциональное транспортное средство, сочетающее черты универсала, минивэна и кроссовера. Новинка отличается просторным салоном с возможностью трансформации сидений, что делает её подходящей как для семейных поездок, так и для перевозки крупногабаритных грузов. Denza B8 оснащается гибридной силовой установкой, обеспечивающей высокую топливную эффективность, и имеет запас хода на электротяге до 190 километров.

В машине реализован ряд продвинутых цифровых решений, включая большой центральный дисплей и систему камер кругового обзора. Интерьер выполнен с использованием премиальных материалов, таких как натуральная кожа и деревянные вставки. Российским покупателям Denza B8 будет доступна в нескольких комплектациях, причем цены пока официально не объявлены, но ожидается, что они будут соответствовать конкурентам по типу кроссоверов бизнес-класса. Начат прием заказов в дилерских центрах, старт поставок намечен на вторую половину года. Интерес аудитории уже высок: автомобиль совмещает престиж немецких технологий с доступностью китайского производства.