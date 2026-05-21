Ford Fiesta может стать частью нового плана бренда по расширению

Электромобили и компактные модели вновь в фокусе: американский автопроизводитель Ford запланировал выпуск пяти новинок до 2030 года. Одной из них может стать возрождение популярного хэтчбека Fiesta, который ранее сняли с производства, несмотря на многолетний спрос, особенно в Великобритании.

Изменение вкусов покупателей, вызванное инфляцией и подорожанием машин, подталкивает бренд к мини-моделям. Потенциальные владельцы всё чаще отдают предпочтение недорогим вариантам, например малолитражкам вроде Fiesta.

Точные сведения о возрождении этой линейки пока не раскрыты, но Ford обещает предоставить официальную информацию в ближайшем будущем. Ранее выяснилось, что гибридная версия пикапа Ranger Wildtrak пользовалась ажиотажным спросом на фоне дорогого дизеля.