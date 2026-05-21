Росстандарт снял запрет на продажу самосвалов Shacman

Shacman по согласованию с Росстандартом получил право возобновить продажи 25-тонных самосвалов Shacman SX3258, так как компания провела отзывную программу, в рамках которой были устранены недостатки грузовиков. Об этом сообщает Авто Mail со ссылкой на собственные источники.

«Проблема решилась — с Росстандартом все согласовано и подписано. Сняли все вопросы, и после 15 мая все машины, которые стояли, пошли в продажу. Всего под принудительным отзывом находилось 1996 новых грузовиков», — уточнил проекту Авто Mail собеседник.

Росстандарт приостановил действие Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на китайские грузовики Shacman типа SX3258 и установил запрет на их импорт и продажу в феврале 2025 года. По согласованию с прокуратурой ведомство провело выездную проверку импортера Shacman, по результатам которой и приняло такое решение.

«Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленное в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий несоответствие транспортных средств Shacman типа SX3258 целого ряда обязательных требований, предъявляемых к колесным транспортным средствам, а именно в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и так далее», — отмечалось в сообщении ведомства.

Более того, у китайских грузовиков Shacman, попавших под санкции, оказались аннулированы паспорта транспортного средства, что не позволяет с этими машинами проводить какие-либо регистрационные действия в МРЭО ГИБДД.

