Hyundai добавила новые цифровые темы для мультимедиа

Автокомпания Hyundai предлагает владельцам первых бесплатных «обоев» для мультимедийной системы в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года. Тему FIFA World Cup 2026 уже можно загрузить через сервис Bluelink для некоторых моделей в США. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Hyundai

Раньше подобный контент был доступен лишь обладателям Palisade и Ioniq 9, но теперь круг расширен: в список вошли Santa Fe 2024 года и новее, а также Tucson, Santa Cruz и Ioniq 5 2025 года и новее — всего шесть моделей. Футбольная заставка бесплатна и устанавливается навсегда, включая передачу новому собственнику при продаже.

Такой шаг является маркетинговым ходом: Hyundai стремится приучить водителей к идее покупки «скинов» для автомобиля, подобно тому, как это делается в смартфонах. Впоследствии темы станут платными — например, уже доступны PEANUTS, NATURE и Pony, но для их загрузки требуется медиасистема Connected Car Navigation Cockpit, устойчивый интернет и подписка на Bluelink. При желании можно вернуть стандартное оформление.

Пока нововведение касается только визуальных элементов, не влияя на критически важные функции, однако оно демонстрирует тенденцию: автопроизводители ищут дополнительные доходы в цифровых услугах после покупки. Hyundai начинает осторожно, с футбольной темы и бесплатного образца, а в будущем экран автомобиля всё сильнее будет напоминать магазин приложений.