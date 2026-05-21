КамАЗ покажет новинки на CTT Expo 2026

На предстоящей выставке CTT Expo/Comvex 2026 «КАМАЗ» представит более 25 образцов своей техники. Экспозиция разместится как в павильоне, так и на открытой площадке, где можно будет увидеть как собственные разработки компании, так и совместные проекты с партнёрами и заводами-изготовителями спецтехники. Особого внимания заслуживает новинка 2026 года — седельный тягач поколения К5 КАМАЗ-65656 (6x4), выпущенный в версии, соответствующей требованиям ДОПОГ. Также на стенде появится магистральный тягач КАМАЗ-54901 (4x2) в исполнении Hi-tech и зерновоз на шасси КАМАЗ-65657 (6x4) с роботизированной коробкой передач и пневмоподвеской. Об этом сообщает издание tarantas.news.

На улице свои новинки также покажет спецтехника, востребованная в разных сферах. Впервые публике представят обновлённый шарнирно-сочленённый самосвал «Геркулес-45» на шасси КАМАЗ-6558 (6x6), предназначенный для перевозки сыпучих грузов по бездорожью, а также для работы в карьерах и шахтах. Строительный сектор получит бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой на шасси КАМАЗ-65657.

Лесозаготовители смогут оценить современные сортиментовозы на шасси КАМАЗ-65952 (6x6) и КАМАЗ-6595 (6x4).

Эти модели — лишь малая часть обширной экспозиции. Помимо лесной и строительной техники, «КАМАЗ» вместе с партнёрами представит широкий спектр других специализированных решений, созданных в тесной кооперации с ведущими ЗИСТ.