Renault 4 и 5 научились отдавать ток в сеть

Французский автопроизводитель решил дать владельцам электромобилей Renault 4 и 5 возможность превратить машину в элемент домашней энергосистемы. Компания первой среди брендов автомобилей в Нидерландах запускает для частных лиц технологию двустороннего обмена энергией V2G (Vehicle to Grid).

Суть в том, что аккумулятор заряжается, когда электроэнергия в сети дешёвая (например, от солнечных панелей в солнечный день), а затем отдаёт её обратно в моменты пикового спроса и высоких цен. Для участия необходимо приобрести специальное настенное зарядное устройство, которое стоит 1245 евро без учёта установки, оформить подписку We Drive Solar и заключить динамический энергоконтракт с поставщиком Hegg. При этом автовладелец не может вручную управлять разрядкой — он лишь указывает в приложении, к какому времени автомобиль должен быть готов к поездке.

Максимальная выгода до тысячи евро в год обещана далеко не каждому. Для её достижения необходимы собственное парковочное место, большое количество солнечных панелей, регулярное подключение автомобиля к зарядке и при этом небольшой пробег. Согласно подсчётам аналитического сервиса Independer, средняя выгода для большинства пользователей составит около 300 евро в год. Кроме того, производитель ограничивает объём отдаваемой энергии: не более 5000 кВт*ч за восемь лет, чтобы продлить срок службы батареи.

Компания рассчитывает, что при соблюдении щадящих режимов зарядки (не выше 80% и не ниже 20%) аккумулятор останется в хорошем состоянии. Гарантия на батарею в рамках данной программы прекращается после восьми лет использования. Технология уже прошла годичные испытания, а оператор We Drive Solar применяет аналогичную систему на трёхстах каршеринговых электромобилях в Утрехте.