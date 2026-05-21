Polestar вернет физические кнопки в будущие автомобили

Шведский производитель электромобилей Polestar вновь пересмотрел свою стратегию управления автомобилем. После того как вернул традиционные подрулевые лепестки на модель 4, в компании признали, что сенсорные кнопки на рулевом колесе оказались неудобными для водителей. Теперь Polestar приняла решение отказаться от этого решения в пользу физических кнопок, как сообщает портал speedme.ru.

Соответствующие изменения коснутся модели 3 в ближайшем будущем; в течение нескольких месяцев автопроизводитель планирует оснастить кроссовер физическими кнопками управления дворниками, безопасностью и сценариями вождения. Также будут добавлены джойстики для управления функциями автономного вождения.

Пересмотр интерьера затронул не только кнопки. Polestar доработала блок поворотников, подрулевые переключатели и интегрировала физические клавиши громкости. Причиной стала обратная связь от владельцев — тест-драйвы и отзывы покупателей показали, что водителям не хватает тактильных ощущений, несмотря на технологичность сенсорного управления. Томас Ингенлат, генеральный директор Polestar, отметил, что в стремлении к минимализму компания упустила из виду пользовательский опыт, который оказался критически важен для повседневного комфорта.