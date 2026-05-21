Trabant возвращается: электрокар-концепт от сербского дизайнера

Культовый восточногерманский автомобиль Trabant получил новое прочтение в виде электромобиля — концепт Trabant NT разработал сербский дизайнер Надь Перге Ласло, работающий под псевдонимом npergel. Его цифровой проект вдохновлён лицензированной версией электрического Trabant NT, которую компания Herpa демонстрировала в 2009 году, и призван вызвать ностальгию по эпохе оригинала.

Классический Trabant сходил с конвейера завода VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau с 1957 по 1991 год. За эти годы было выпущено свыше трёх миллионов машин в модификациях 500, 600, 601 и 1.1. Новый концепт сохраняет узнаваемый трёхобъёмный силуэт, характерную корму и вертикальные задние фонари по краям кузова.

Переосмысление затронуло многие детали: дизайнер расширил колею, выделил колёсные арки и сделал переднюю часть более обтекаемой, отказавшись от традиционной решётки радиатора. Круглые фары объединены светодиодной полосой, придающей автомобилю современный облик. Двухцветная окраска с контрастными порогами отсылает к оригинальным версиям.

Большие аэродинамичные колёса и матовые элементы роднят Trabant NT Concept с современными городскими электрокарами. Серийных планов на этот проект пока не существует.