Toyota может вывести китайский bZ3X на рынки Юго-Восточной Азии

Японский автоконцерн Toyota рассматривает возможность выпуска электромобилей, разработанных в Китае, на рынок стран АСЕАН. Это может стать частью стратегии компании по ускоренному внедрению доступных электрокаров в регионе, где спрос на такие машины растёт. Предполагается, что Toyota будет использовать производственные мощности своих китайских партнёров и затем импортировать готовые модели в страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Toyota

Такой подход позволит Toyota значительно снизить затраты на разработку и производство электромобилей, используя уже готовые китайские технологии. Китайские электрокары известны своей оптимальной ценой и масштабируемостью, что может стать конкурентным преимуществом на рынке АСЕАН. Аналитики отмечают, что благодаря этой стратегии японский гигант сможет быстрее занять долю в сегменте доступных электромобилей в регионе.

Пока что компания официально не подтверждала свои планы, однако такие шаги выглядят логичными в контексте глобальной конкуренции и необходимости соблюдать строгие экологические нормы в разных странах. Если планы реализуются, Toyota существенно укрепит свои позиции в Азии, где в последние годы заметно возросло присутствие китайских брендов. В результате рынок электрокаров в регионе может ожидать значительных изменений в ценообразовании и ассортименте.