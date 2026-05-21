Новая Mazda CX-5 стала больше

Новый Mazda CX-5 стал больше: семейный SUV с Google в салоне
Новое поколение кроссовера Mazda CX-5 стало заметно больше, что делает его ещё более практичным для семейного использования. Автомобиль получил увеличенные габариты, а в салоне теперь присутствует интеграция с голосовым помощником Google. Это обновленное транспортное средство ориентировано на покупателей, ценящих простор и современные цифровые технологии. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Модель обрела новую внешность, типичную для фирменного стиля бренда, однако основной сдвиг произошел во внутреннем пространстве. Увеличение размеров кузова положительно сказалось на вместительности как для пассажиров, так и для багажа. Благодаря системе Google Automotive Services пользователям станут доступны карты навигации, приложения и другие популярные сервисы без использования смартфона.
Интерьер теперь выглядит более премиально, применяются более качественные материалы отделки. Передняя панель получила крупный дисплей мультимедиа, а управление многими функциями возложено на голосовые команды. Новинка, как ожидается, будет конкурировать с такими моделями, как Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.