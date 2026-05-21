Новая Mazda CX-5 стала больше

Новое поколение кроссовера Mazda CX-5 стало заметно больше, что делает его ещё более практичным для семейного использования. Автомобиль получил увеличенные габариты, а в салоне теперь присутствует интеграция с голосовым помощником Google. Это обновленное транспортное средство ориентировано на покупателей, ценящих простор и современные цифровые технологии. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Mazda

Модель обрела новую внешность, типичную для фирменного стиля бренда, однако основной сдвиг произошел во внутреннем пространстве. Увеличение размеров кузова положительно сказалось на вместительности как для пассажиров, так и для багажа. Благодаря системе Google Automotive Services пользователям станут доступны карты навигации, приложения и другие популярные сервисы без использования смартфона.

Интерьер теперь выглядит более премиально, применяются более качественные материалы отделки. Передняя панель получила крупный дисплей мультимедиа, а управление многими функциями возложено на голосовые команды. Новинка, как ожидается, будет конкурировать с такими моделями, как Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.