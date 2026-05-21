Daihatsu покажет электрический фургон в Японии

Дочернее предприятие Toyota, компания Daihatsu, анонсировала свои планы на Automotive Engineering Exposition 2026, которая пройдет в Японии. Экспозиция стартует в Йокогаме с 27 по 29 мая, а затем переместится в Нагою с 17 по 19 июня. Ключевым направлением стенда станут компактные электромобили, гибридные силовые установки и интеграция транспорта в энергосистемы. Об этом сообщает 32cars.ru.

Посетители увидят несколько новинок, в том числе электрический мини-фургон e-Atrai, предназначенный для коммерческого использования. Также Daihatsu продемонстрирует e-SNEAKER — небольшое мобильное средство для зон, где передвигаются пешеходы. На стенде будет представлен разрезной макет установки e-SMART HYBRID, применяемой в малых автомобилях бренда. Отмечается, что в Йокогаме покажут вариант с прошлогодней выставки JMS, а в Нагое — серийную версию.

Отдельный раздел экспозиции отведен под DC-микросеть. Компания представит масштабную модель и информационные панели системы, тестирование которой ведется с 2025 года. Суть концепции — объединить электрический транспорт с инфраструктурой энергоснабжения. Таким образом Daihatsu стремится показать, что электрификация не ограничивается крупными моделями, и делает ставку на небольшие автомобили, коммерческие BEV и решения, способные взаимодействовать с энергосетями.