Mini Cooper Electric форсировали до 405 л.с.

Миниатюрный кроссовер Mini Cooper Electric прошел значительные доработки: его мощность удалось нарастить до 405 лошадиных сил, а интерьер теперь напоминает современное устройство. Подробнее — speedme.ru.

© Mini

Инженеры основательно переработали силовую установку модели. Изначально автомобиль комплектуется электродвигателем на 184 силы, но после модернизации его довели до 405 л.с. Столь значительный прирост стал возможен благодаря установке более мощного инвертора и доработке системы охлаждения.

Кроме того, электрокар оборудовали новыми амортизациями. Салон тоже преобразился — он оснащен дисплеями, которые интегрированы в переднюю панель и напоминают интерфейс планшета либо смартфона. Какие именно показатели выведены на экраны, разработчиками не уточняется.