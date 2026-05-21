Hyundai отзовет более 54 тысяч гибридных седанов Elantra

Hyundai, прекративший официальные поставки в Россию, объявил отзывную кампанию. Она затрагивает 54 337 Elantra Hybrid 2024–2026 годов выпуска. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные Национального управления безопасности дорожного движения США.

© Lenta.ru

Причиной отзыва стал риск возгорания, вызванный перегревом блока управления гибридной силовой установкой. При высоких нагрузках перегрев контроллера гибридной системы может помешать запуску двигателя или принудительно перевести машину в режим ограниченной мощности. В ряде случаев возможны локальные термические повреждения самого узла и его внутренних компонентов.

Для устранения дефекта официальные дилеры бесплатно для владельцев автомобилей обновят программное обеспечение.

Ранее стало известно, что австрийские любители бездорожья проявили большой интерес к модели российского автоконцерна. По словам генконсула РФ в Зальцбурге Дмитрия Черкашина, во время работы одной из выставок, посвященной охоте и активному досугу, особое внимание гостей мероприятия привлекли автомобили «Нива».