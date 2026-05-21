Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке России

Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке РФ. Доступный на российском рынке модельный ряд за последние несколько лет заметно вырос, в том числе за счёт китайских производителей. Именно поэтому, по мнению первого вице-премьера России Дениса Мантурова, речи о снижении конкуренции не может идти.

Как заявил чиновник, компании из Поднебесной о локализации своих машин в нашей стране сами заинтересованы заходить в сегменты, в которых они могут предложить «уникальный продукт с наибольшим потенциалом роста», а также быстрее окупить свои инвестиции. Он отметил, что сегодня речь идёт, в первую очередь, о гибридах и электрокарах.

«Все последние годы ассортимент китайских легковых автомобилей, представленных на российском рынке — локализованных и официально импортируемых — только растёт. Поэтому о снижении конкуренции речи точно не идёт», — подчеркнул Мантуров.

Вице-премьер напомнил, что за последние несколько лет производство китайских автомобилей было налажено в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Калужской, Липецкой и Калининградской областях. Кроме того, Haval работает над углублением локализации на своей площадке в Тульской области.