«А кто за рулем?»: Почему быстрая проверка легальности такси не принесет пользы
Инициатива Минтранса по быстрой проверке легальности водителя такси через мессенджер не повлияет на безопасность должным образом, так как проконтролировать можно будет только сам автомобиль, а не того, кто за рулем, объяснил в беседе с НСН глава профсоюза таксистов Евгений Грэк.
В нынешнем году ожидается появление функции, благодаря которой пассажиры такси смогут проверить легальность приехавшего к ним перевозчика, рассказал директор ситуационного центра министерства транспорта РФ Александр Кисляков. Инициатива будет реализована на платформе национального мессенджера — его планируется интегрировать с реестром такси. Грэк похвалил инициативу, но добавил, что она будет бесполезной.
«Вопрос в том, сможет ли пассажир в мессенджере увидеть фото водителя и проверить, что к нему приехал именно тот, кого он ждал? У нас разрешение выдается на машину. На номер мы посмотрели — чудесно, подъехала красивая железка, а кто за рулем? Может быть, тот, кто указан в реестре, может быть и нет. Можно усовершенствовать сервисы передачи информации, только никакой безопасности для пассажира это не несет. Водителей как было куча нелегальных, так и есть. И как не сделано шагов, чтобы разрешение выдавалось именно на человека, так все и осталось. Чтобы было понятно качество этого человека, чему он обучен, насколько он безопасен. Чтобы можно было элементарно посмотреть его фотографию, фамилию, имя, отчество и сравнить с тем, кто сидит за рулем, и понять, что не приехал какой-то родственник, брат или преступник, который в ближайшей канаве оставил легального водителя такси, как это раньше зачастую происходило. Похвальная инициатива, красиво звучит, а толку от нее?» — сказал он.
Эксперт отметил, что массовые проверки снижают количество нелегальных таксистов, однако в зависимости от местности показатель может сильно варьироваться. В некоторых регионах их доля еще очень высока.
«Если говорить про Москву, массовыми проверками процент нелегальных водителей снизился. Правда, у тех, кто работает легально, появились всякие обходные маневры в связи с тем, что нет возможности сверять по фотографиям. Если мы раньше заявляли о 80% нелегальных водителях, сейчас около 70% легальных стало, если говорить о массовых перевозках в агрегаторах. Но чем дальше от Москвы, тем веселей ситуация. Если взять того же агрегатора в Московской области, то там уже пропорции абсолютно другие. Ближе к окраине Московской области, на границе с соседним регионом можно в лучшем случае о 10% легальных перевозок говорить», — сообщил Грэк.
Собеседник НСН также подчеркнул, что пассажиры нередко ставят в приоритет экономический фактор, а не безопасность, и могут сесть в авто к нелегальному водителю, если это дешевле.
«Мы в свое время эксперимент проводили в Москве, подгоняли такси, допустим, вместо заказанной желтой машины черный автомобиль, не совпадающий ни по одной цифре в номере, ни по марке автомобиля. Даже ради интереса еще и пол водителя меняли, вместо девушки сидел мужчина, либо наоборот. Народ садится, дешево, сердито — это самое главное. И поехали, авось принесет», — резюмировал он.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН усомнился в том, что миллионы россиян пользуются услугами нелегальных такси вне агрегаторов.