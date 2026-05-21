Тюнинг-ателье Pogea Racing представило купе PR964 на базе Porsche 911

Германское тюнинг-ателье Pogea Racing представило новый проект из линейки Pogea Classics — купе PR964 на базе Porsche 911 поколения 964, что выпускался в период с 1989 по 1994 год.

© Колеса.ру

Porsche 911 поколения 964 — это, пожалуй, самая популярная база для рестомодов, его формы стали поистине каноническими, а платформа предоставляет безграничные возможности по модернизации. Команда Pogea Racing в работе с этой машиной использует типовой набор приёмов, и тем не менее через них ей удалось передать свой авторский взгляд на вечную классику немецкого автопрома.

Для изготовления одного Pogea Racing PR964 нужно донорское купе Porsche 964, от которого в работу идёт, по сути, только несущий каркас кузов, причём он тщательной реставрируется, усиливается и получает новую антикоррозийную защиту. Все наружные панели новые, разработанные с учётом расширенной колеи и желания увеличить прижимную силу на высоких скоростях. В облике PR964, по мнению самой компании Pogea Racing, есть черты классических Porsche 911 Turbo и суперкара Porsche 959. Демо-зкземпляр окрашен в матовый серый цвет, при этом некоторые углепластиковые элементы оперения краски не имеет, а просто покрыты лаком. Днище рестомода полностью закрыто аэродинамическими щитками из карбона и алюминия.

Интерьер полностью новый, но он дотошно воспроизводит стиль Porsche 964 с его неизменным овальным щитком приборов с пятью стрелочными циферблатами. Трёхспицевый руль от Momo имеет красную метку центрального положения на ободе. Задние куцые сиденья удалены и заменены багажной полкой со встроенным сабвуфером аудиосистемы. Спереди установлены роскошные спортивные кресла Recaro с обивкой из кожи и перфорированной алькантары.

Pogea Racing предлагает для PR964 три варианта классического 6-цилиндрового оппозитного двигателя с воздушным охлаждением. Первый — 3,6-литровый «атмосферник» с умеренной мощностью, настраиваемой в соответствии с пожеланиями заказчика. Второй вариант — 3,6-литровый мотор с одним турбокомпрессором мощностью от 400 л.с. Третий вариант — 4,0-литровый мотор с двумя турбокомпрессорами мощностью от 500 л.с. Для справки скажем, что стоковый Porsche 964 имеет максимум 381 л.с. в топовой версии Turbo S. Демо-зкземпляр Pogea Racing PR964 оснащён 3,6-литровым двигателем с одним турбокомпрессором, механической коробкой передач и модернизированной системой полного привода от Porsche.

В подвеске Pogea Racing PR964 используются тщательно настроенные амортизационные стойки KW Clubsport и стабилизаторы поперечной устойчивости H&R. Тормоза — карбон-керамические с лёгкими четырёхпоршневыми суппортами из алюминия и титана, диаметр передних тормозных дисков — 400 мм, задних — 370 мм.

Цену Pogea Racing PR964 тюнинг-ателье не раскрывает, ясно только, что она очень высокая и зависит от конкретных пожеланий заказчика в части отделки и выбора силовой установки.