Редкий Mercedes-AMG оказался вторым разбитым SL 63 в Нижнем Новгороде за год

Разбитый сыном бизнесмена Сергея Корнилова в массовом ДТП желтый кабриолет Mercedes-AMG SL 63 оказался вторым таким автомобилем, который серьезно пострадал в аварии на улицах Нижнего Новгорода. На этот факт обратил внимание пользователь сайта Platesmania под ником «Восхищение52».

Летом 2025 года в ДТП на нижегородской улице Минина разбился Mercedes-AMG SL 63 серого цвета. Его владелец после аварии сфотографировался на капоте машины:

«Это какая-то традиция, видимо, у владельцев SL фоткаться на капоте после ДТП», — отметил посетитель портала, намекая, что владелец желтой машины также сделал аналогичный снимок.

Как изучила «Газета.Ru», в России сейчас выставлено на продажу около 20 кабриолетов поколения R232 в версии 63 по цене от 11 до 32 млн рублей.

Модификация оснащается бензиновым мотором V8 объемом 4,0 л с битурбонаддувом, который развивает 585 л.с. и 800 Нм.

В трансмиссии работают 9-ступенчатая автоматическая коробка передач AMG Speedshift MCT 9G, система полного привода 4Matic+ с многодисковой муфтой подключения передней оси и электронноуправляемая блокировка заднего межколесного дифференциала.

ДТП с желтым Mercedes-AMG SL 63 произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете на Похвалинском съезде. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовое ДТП. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

