Exeed объявил скидку 925 000 рублей на кроссовер Exlantix ET в мае 2026 года.

© За рулем

Компания Exeed запустила майскую акцию на свой флагманский кроссовер Exlantix ET, собранный в 2025 году – скидка достигает 925 000 рублей. Вдобавок к этому скидка вырастет, если воспользоваться услугой трейд-ин: ещё 200 000 рублей сверху. Итого суммарная выгода составляет 1 125 000 рублей – то есть премиум-гибрид можно забрать за 5 865 000 рублей вместо стандартных 6 990 000 рублей.

Что вообще из себя представляет Exlantix ET? Это подключаемый гибрид с 1,5-литровым бензиновым турбомотором и двумя электродвигателями. Совокупная мощность системы – 469 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 634 Нм. Кстати, разгон до «сотни» занимает всего 4,8 секунды, а вот запас хода по циклу WLTP – 1180 километров.

Оснащение тоже на уровне: адаптивная пневмоподвеска с клиренсом от 147 до 227 мм, полный привод, панорамная крыша и 20-дюймовые колёса. Из приятных мелочей – аудиосистема с 23 динамиками и полный набор ассистентов: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг слепых зон, автоматическая парковка и камеры кругового обзора на 540°.

Безопасность кроссовера подтверждена многочисленными испытаниями и краш-тестами, включая 5 звезд E-NCAP. Автомобиль дополнительно оснащен коленной и центральной подушками безопасности. Дополнительный контроль в любой дорожной ситуации обеспечивают более 20 интеллектуальных ассистентов.