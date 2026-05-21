"Пятерка" на миллион: на продажу выставили новый экспортный ВАЗ-2105 из СССР

С каждым годом популярность автомобильной классики из Советского Союза растет. Однако общее число легковушек вместе с этим, к сожалению, сокращается. Тем ценнее обнаружить чудесно сохранившийся образец.

С настоящей "капсулой времени" решил расстаться владелец из Москвы, который выставил на одном из классифайдов практически новый ВАЗ-2105 1989 года выпуска в экспортном исполнении с пробегом 404 км. Большинство деталей имеют немецкое и польское происхождение, салон обит красивой коричневой тканью, а на фарах установлены омыватели и дворники.

Под капотом скрывается не менее редкий ременной мотор объемом 1,3 литра на 64 лошадиные силы, который трудится в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Привод - задний.

Судя по фото, машина находится в практически идеальном сохране и при небольшом вложении средств в детейлинг может стать отличным экспонатом для музея или частной выставки.

Продавец хочет выручить за советский седан сумму, сравнимую со стоимостью новой Lada Granta - 1 300 000 рублей.

