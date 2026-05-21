Porsche 911 от Singer получил 420-сильный атмосферник с технологиями Cosworth

Компания Singer раскрыла технические детали уникального двигателя для своего проекта по возрождению Porsche 911 Carrera Type 964. Всего планируется выпустить 175 рестомодов, из которых 100 купе и 75 кабриолетов — все купе уже нашли владельцев, но на открытые версии ещё доступны заказы. Сердцем автомобиля стал 4,0-литровый атмосферный оппозитник, разработанный совместно с инженерами Cosworth.

Силовой агрегат выдаёт 420 лошадиных сил и способен раскручиваться до более чем 8 000 оборотов в минуту. В конструкции применили компоненты с минимальным трением, обработали впускные и выпускные каналы, а также впервые для Singer внедрили систему изменения фаз газораспределения. Ещё одна интересная деталь — гибридная система охлаждения: головки блока охлаждаются жидкостью, а цилиндры — традиционным воздушным потоком.

Мотор работает в паре с модернизированной шестиступенчатой механикой, а для ценителей аутентичности можно заказать рычаг КПП с открытым механизмом. За выпуск отвечает титановая выхлопная система. Важно понимать: Singer не строит автомобили с нуля — владельцы предоставляют свой исходный Porsche 911 Type 964, который затем полностью разбирают, проверяют, усиливают и собирают по новой спецификации. Каждая машина будет уникальной, так как конфигурация подбирается строго под пожелания клиента.