Porsche 911 от Singer получил 420-сильный атмосферник с технологиями Cosworth

Singer рассекретил 420-сильный двигатель от Cosworth для своего Porsche 911
Компания Singer раскрыла технические детали уникального двигателя для своего проекта по возрождению Porsche 911 Carrera Type 964. Всего планируется выпустить 175 рестомодов, из которых 100 купе и 75 кабриолетов — все купе уже нашли владельцев, но на открытые версии ещё доступны заказы. Сердцем автомобиля стал 4,0-литровый атмосферный оппозитник, разработанный совместно с инженерами Cosworth.
Силовой агрегат выдаёт 420 лошадиных сил и способен раскручиваться до более чем 8 000 оборотов в минуту. В конструкции применили компоненты с минимальным трением, обработали впускные и выпускные каналы, а также впервые для Singer внедрили систему изменения фаз газораспределения. Ещё одна интересная деталь — гибридная система охлаждения: головки блока охлаждаются жидкостью, а цилиндры — традиционным воздушным потоком.
Мотор работает в паре с модернизированной шестиступенчатой механикой, а для ценителей аутентичности можно заказать рычаг КПП с открытым механизмом. За выпуск отвечает титановая выхлопная система. Важно понимать: Singer не строит автомобили с нуля — владельцы предоставляют свой исходный Porsche 911 Type 964, который затем полностью разбирают, проверяют, усиливают и собирают по новой спецификации. Каждая машина будет уникальной, так как конфигурация подбирается строго под пожелания клиента.