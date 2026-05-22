Японские автогиганты могут перенести производство в Индию

Крупнейшие японские автомобильные компании рассматривают возможность переноса производственных мощностей в Индию, стремясь снизить зависимость от Китая. Этот шаг обсуждается на фоне геополитической напряженности и нарушения глобальных цепочек поставок. Японские автогиганты, включая Toyota и Honda, анализируют перспективы индийского рынка, который отличается растущим спросом и конкурентоспособными производственными условиями. Об этом сообщает издание speedme.ru.

По оценкам экспертов, Индия может стать альтернативой Китаю благодаря дешевой рабочей силе и менее строгим регуляторным барьерам. Потенциальный перенос затронет не только сборку автомобилей, но и значительно снизит логистические риски. При этом японские компании подчеркивают, что решение остается на стадии обсуждения. Ситуация усугубляется торговыми ограничениями и желанием диверсифицировать производство, чтобы избежать сбоев.