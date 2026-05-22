Объявлены сроки появления экономичного внедорожника BAW в России

Названы сроки появления в РФ экономичной версии внедорожника BAW 212. Официальный дистрибьютор марки 212 на российском рынке, компания «Кайхэ АГ», получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на дизельную модификацию вездехода T01. Об этом в беседе с RG.RU сообщила представитель компании Марина Занаревская.

© Quto.ru

В движение новинку станет приводить 2,0-литровый мотор на «тяжёлом» топливе, развивающий 170 л. с.

По предварительным данным, продажи BAW 212 T01 в России начнутся летом 2026 года по цене от 4659 000 рублей. Подробности о комплектациях и оснащении автомобиля станут известны позднее.