Stellantis вложит $69 млрд и выпустит 60 новых моделей

Stellantis пересматривает свое портфельное распределение, что приводит к значительным изменениям в статусе некоторых автомобильных марок. В связи с реструктуризацией бренды Chrysler и Dodge переводятся в категорию niche, а Alfa Romeo наоборот, повышается до mainstream. Это решение стало частью борьбы концерна с дублированием моделей и избыточностью в своей продуктовой линейке, которая возникла после слияния Fiat Chrysler с PSA. Критерием для такой классификации служит глобальный объем продаж: марки с тиражом до 500 тысяч машин в год признаются нишевыми, те, что превосходят этот рубеж, получают статус массовых. Данная корректировка коренным образом меняет рыночные позиции указанных брендов, прежде всего в контексте их стратегического развития и инвестиций. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ранее Chrysler и Dodge планировали выпустить новый маслкар Dodge Challenger и полностью электрифицированный седан Chrysler. Теперь же, с переводом в нишевую категорию, эти разработки оказываются под вопросом, и их дальнейшая судьба неясна. Для Alfa Romeo, напротив, переход в основной сегмент оказывается благоприятным: итальянский бренд теперь сможет претендовать на более широкую гамму моделей, в частности на создание более крупной модели, что было невозможно ранее из-за ограниченного статуса. Концерн также планирует, что количество выпускаемых моделей сократится примерно вдвое — с текущих почти 340 до 150 уникальных позиций. Эксперты отмечают, что подобная рационализация линейки ведет к усилению концентрации ресурсов на перспективных направлениях и ликвидации дублирующих разработок.